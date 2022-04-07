Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Австралия ввела санкции против десятков российских бизнесменов

Власти Австралии ввели санкции против 67 россиян из-за ситуации на Украине

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Власти Австралии ввели санкции против десятков российских бизнесменов и «представителей элит» из-за ситуации на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Мариз Пейн. Под новые ограничения попали 67 человек.

«Сегодня я объявляю о введении еще 67 санкций в отношении российской элиты и олигархов, приближенных к Владимиру Путину, которые способствуют и поддерживают его возмутительные действия», — сказала Пейн.

Конкретные имена министр не назвала. 6 апреля о введении масштабных санкций объявили США, Евросоюз и Великобритания. Под ограничения попали десятки бизнесменов и чиновников, а также отдельные российские банки. Кроме того, Лондон объявил о намерении полностью отказаться от импорта российского угля к концу года.

При этом члены ЕС не смогли договориться о немедленном эмбарго на закупки российского угля, ограничившись частичным запретом поставок на общую сумму в четыре миллиарда евро в год. Также Брюссель запретил российским судам заходить в европейские порты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили об окончании основных боев в центре Мариуполя
Курс рубля укрепился на открытии торгов
В Приднестровье опровергли агрессивные планы против Украины
Турция передала дело об убийстве журналиста суду Саудовской Аравии
В США показали новый «самолет Судного дня»
Минобороны сообщило об уничтожении четырех баз горюче-смазочных материалов ВСУ
Руководство шахты «Листвяжная» заподозрили в даче взяток за прохождение проверок
Минобороны заявило об уничтожении 29 военных объектов Украины
Россиянам запретили участвовать в Бостонском марафоне
Названа причина блокировки записи брифинга Захаровой на YouTube
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.