Кипр решил аннулировать паспорта четырех попавших под санкции россиян

Власти Кипра аннулируют паспорта четырех россиян и их иждивенцев, попавших под санкции ЕС

Власти Кипра решили аннулировать паспорта четырех россиян, попавших под санкции ЕС. Они получили гражданство страны в рамках инвестиционной схемы, прекращенной в конце 2020 года, пишет Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

Имена этих лиц не разглашаются, но известно, что они входят в список из более чем 800 человек, против которых введены персональные санкции ЕС. Фигурантов списка считают близкими людьми президента России Владимира Путина.

Всего под санкции попал 21 россиянин с кипрским паспортом, а 17 из них — иждивенцы упомянутых выше людей.

По данным Reuters, Кипр предоставил гражданство 2886 гражданам России, в том числе инвесторам и членам их семей, за период с 2007-го по август 2020 года. Они получили кипрские паспорта за внесение минимальной суммы инвестиций (2 миллиона евро). При этом в октябре 2021 года стало известно о том, что более половины паспортов выдали незаконно.