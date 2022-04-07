Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Кипр решил аннулировать паспорта четырех попавших под санкции россиян

Власти Кипра аннулируют паспорта четырех россиян и их иждивенцев, попавших под санкции ЕС

Фото: Shutterstock

Власти Кипра решили аннулировать паспорта четырех россиян, попавших под санкции ЕС. Они получили гражданство страны в рамках инвестиционной схемы, прекращенной в конце 2020 года, пишет Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

Имена этих лиц не разглашаются, но известно, что они входят в список из более чем 800 человек, против которых введены персональные санкции ЕС. Фигурантов списка считают близкими людьми президента России Владимира Путина.

Всего под санкции попал 21 россиянин с кипрским паспортом, а 17 из них — иждивенцы упомянутых выше людей.

По данным Reuters, Кипр предоставил гражданство 2886 гражданам России, в том числе инвесторам и членам их семей, за период с 2007-го по август 2020 года. Они получили кипрские паспорта за внесение минимальной суммы инвестиций (2 миллиона евро). При этом в октябре 2021 года стало известно о том, что более половины паспортов выдали незаконно.

Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Европарламент призвал полностью отказаться от российского газа
Кадыров прокомментировал присвоение ему звания генерал-лейтенанта
Мурашко рассказал о запасе лекарств в России
Муж предложил жене назвать ребенка в честь знаменитого серийного убийцы
В Швеции показали робота с ракетами
Мурашко объяснил невозможность спасти Жириновского
В России заявили о наступлении «эры ренессанса» внутреннего туризма
Мишустин раскрыл подробности последних дней жизни Жириновского
МИД Финляндии выступил за возвращение России задержанных экспонатов
Международные резервы России выросли на 2 миллиарда долларов за неделю
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.