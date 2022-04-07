Редкие для Кузбасса животные попали в фотоловушку

Кузбасский заповедник показал редкие для региона снимки диких животных

Сотрудники кузбасского заповедника «Кузнецкий Алатау» поделились снимками, на которых запечатлены редкие для региона дикие животны. Кадры появились в Telegram-канале «Новости Кузбасса».

Отмечается, что ученые заповедника занимаются размещением так называемых фотоловушек для изучения количества видов диких животных, посещающих солонец – место концентрации соли, где они могут полакомиться необходимыми минералами.

Для привлечения редких обитателей устраивают посолку, а специальные фоторегистраторы позволяют сделать уникальные кадры с заповедной территории. Это не доставляет животным никакого стресса.

Сотрудники заповедника рассказали, что в очередной раз фиксация обнаружила на солонце даже волков, сообщили в пресс-службе заповедника. По ночам и вечерам за солью приходили косули, зайцы-беляки, птицы и другие звери.