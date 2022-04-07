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Экономика

Россияне оценили влияние санкций на доступ к привычным товарам

Опрос ВЦИОМ показал, что половина россиян не сталкивалась с нехваткой привычной продукции

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Почти половина россиян на фоне санкций не сталкивалась с нехваткой привычной продукции, а половина, напротив, заметила ее. Соответствующие оценки доступности привычных товаров следуют из опроса ВЦИОМ от 18 марта, который был представлен на круглом столе с участием представителей бизнеса и научного сообщества 6 апреля, пишет РБК.

Затруднились ответить лишь 3 процента респондентов. Исследование показало, что в основном респонденты отмечали нехватку сахара (41 процент). Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объясняла подобную ситуацию ажиотажным спросом, подогреваемым недобросовестными организациями.

Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме 7 апреля, сейчас такой спрос начал сходить на нет. Он указал, что за прошлый месяц по результатам проверок ФАС возбудила семь уголовных дел, а «борьба с теми, кто решил нажиться на людях», будет продолжаться.

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Платон Щукин
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