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Президент Киргизии назвал революцию в стране шагом к развитию демократии

Президент Жапаров назвал революцию 2010 года в Киргизии шагом к развитию демократии

Фото: сайт президента Кыргызской республики

Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал произошедшую в апреле 2010 года революцию очередным шагом к развитию демократии в стране. Об этом он заявил в обращении к народу, передает ТАСС.

По словам главы государства, 7 апреля 2010 года его «мужественные и отважные соотечественники свергли коррумпированную власть», а результатом тех событий стала «реализация принципов демократии и уверенные шаги в дальнейшее развитие государства».

Жапаров также предположил, что апрельская революция 2010 года позволила мировому сообществу изменить мнение о киргизском народе, «признав его высокие морально-нравственные качества, такие как честь, достоинство, и оценив его стремление к свободе и справедливости».

Президент назвал героями настоящего времени граждан, принимавших участие в тех событиях, и выразил уверенность, что их имена «будут навсегда вписаны золотыми буквами в историю Кыргызстана».

6 апреля 2010 года в Киргизии начались массовые беспорядки и протесты против президента республики Курманбека Бакиева. В результате 15 апреля глава государства покинул страну и вылетел в Казахстан, где вскоре подписал заявление об отставке.

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Георгий Нестеров
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