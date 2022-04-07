Умер актер из фильма «В джазе только девушки» Нехемия Персофф

Актер из фильма «В джазе только девушки» Нехемия Персофф умер на 103-м году жизни

Умер американский актер Нехемия Персофф. Об этом сообщает Deadline.

Артист скончался на 103-м году жизни. Он провел свои последние дни в реабилитационном центре.

Нехемия Персофф родился 2 августа 1919 года в Иерусалиме. Он начал свою актерскую карьеру в 1948 году. Первым знаковым появлением Персоффа на большом экране стала роль босса мафии по кличке Маленький Бонапарт в комедийном фильме 1959 года «В джазе только девушки».

Он также снимался в таких телепроектах, как «Альфред Хичкок представляет», «Сумеречная зона», «Закон и порядок», «Коломбо» и многих других. Всего Персофф успел поучаствовать в создании около 200 кинолент, сериалов и театральных постановок.

В 1999 году артист перестал сниматься в кино после перенесенного инсульта и других проблем со здоровьем. Известно, что его супруга скончалась в 2021 году после борьбы с раком.