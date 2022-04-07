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У единственной в России пары редких приматов родился детеныш

В Новосибирском зоопарке у очковых лангуров родился детеныш

Фото: Shutterstock

В Новосибирском зоопарке у очковых лангуров, единственной в России пары обезьян семейства мартышковых, родился детеныш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного сотрудника зоопарка Татьяну Певневу.

«Да, есть малыш, детеныш у очковых лангуров», — рассказала она. Сейчас у детеныша оранжевый окрас, как у всех приматов этого вида, но с возрастом он изменится.

Пару молодых очковых лангуров зоопарк получил в 2012 году, приматы приехали из Ташкентской зоопарка. «Они стали украшением нашей коллекции приматов. В зоологических парках этот вид встречается крайне редко. В России их нет больше ни в одном зоопарке», — рассказала Певнева.

В Новосибирском зоопарке содержится более 780 видов животных на площади 65 гектаров. Более 120 из них занесли в Международную Красную Книгу.

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Варвара Кошечкина
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