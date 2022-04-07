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В России снимут сериал о золотой лихорадке в Сибири

Летом 2022 года в Красноярском крае начнутся съемки сериала о золотой лихорадке в Сибири

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

В Красноярском крае летом 2022 года стартуют съемки сериала о золотой лихорадке в Сибири. Об этом в ходе ежегодного отчета перед законодательным собранием края рассказал губернатор региона Александр Усс, его слова приводит ТАСС.

«С этого года у нас возобновилось производство известного в прошлом киноальманаха "Енисейский меридиан". А нынешним летом должны начаться съемки игрового кино — сериала о золотой лихорадке с рабочим названием "Яр", показ которого планируется на одном из центральных телевизионных каналов», — уточнил глава края, отметив, что съемки приурочены к 200-летию Енисейской губернии, которое приходится на 2022 год.

По его словам, появление сериала «добавит краю туристического интереса».

Агентство указывает, что ранее вице-губернатор края Василий Нелюбин уточнял, что сериал, который будет посвящен массовой добыче золота частными старателями в Сибири, будет состоять из восьми серий. Съемки, согласно его данным, будут проводить в Красноярске, Енисейске, Шушенском и Манском районах.

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Варвара Кошечкина
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