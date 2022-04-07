Ограничить отношения с Россией захотели 70 процентов армян

Опрос SOCIES: Армении нужно ограничить отношения с РФ и расширить с ЕС и США

Армения должна состоять в военном блоке НАТО для обеспечения безопасности. С таким утверждением согласны 34,1 процента участников социологического опроса «Армения на перекрестке: ориентация, приоритеты и внешнеполитические ожидания». Исследование было проведено специалистами экспертного центра SOCIES при содействии Ереванского государственного университета и финансовой поддержке Фонда Конрада Аденауэра.

При этом только 29,1 процента респондентов в вопросе «зонтика безопасности» склоняются в сторону ОДКБ, 26 процентов не считают гарантом безопасности для Армении ни один, ни второй военный блок, а 10,7 процента вообще не имеют представления об этих структурах.

Hаиболее перспективным опрошенные считают членство Армении в Европейском Союзе (46,1 процента).

За нахождение в ЕАЭС высказались 28,7 процента респондентов, 12,5 процента не поддерживают ни один экономический союз, а 12,6 процента ничего не знают об этих объединениях.

Кроме того, согласно результатам опроса, 69,7 процента респондентов придерживаются мнения, что Армении необходимо ограничить отношения с РФ и расширить с ЕС и США.

При этом 26,4 процента считают единственным вариантом для Армении стратегическое сотрудничество с Россией, а 3,9 процента и вовсе выступают за прекращение сотрудничества с РФ. Основной причиной, препятствующей развитию отношений с Западом, респонденты считают тесные связи Армении с РФ.

В опросе приняли участие 1530 человек в возрасте от 18 лет. Из них 570 — жители Еревана, 430 — областных городов, 530 — сел.

