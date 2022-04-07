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Жители российского региона заметили необычное небесное явление

Жители Самары заметили в небе солнечное гало

Фото: страница «АСТРОСАМАРА • АСТРОНОМИЯ • САМАРА» во «Вконтакте»

Жители Самары заметили в небе над городом редкое атмосферное явление. Об этом пишет издание «Обозрение».

Местные жители поделились снимками солнечного диска, вокруг которого расположился радужный круг. Небесное явление носит название гало и появляется в небе в морозную погоду в условиях повышенной влажности.

Объясняется, что при холодной и влажной погоде в воздухе находится большое количество ледяных кристаллов, и проходя сквозь них, солнечный свет преломляется таким образом, что вокруг Солнца образовывается радуга.

Местные жители наблюдали необычное явление из разных районов города.

По прогнозам, с 16 по 25 апреля жители Самары смогут наблюдать сгорание метеоров в атмосфере.

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Варвара Кошечкина
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