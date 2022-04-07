Названа вакансия с зарплатой в полмиллиона рублей

Стоматолог-ортопед в Москве может претендовать на 500 тысяч рублей в месяц

Вакансия врача стоматолога-ортопеда, которому в одной из московских клиник готовы платить полмиллиона рублей в месяц, оказалась самой высокооплачиваемой вакансией апреля. Об этом сказано в исследовании SuperJob.

Также среди самых прибыльных названа вакансия руководителя по управлению организационными изменениями с зарплатой в 300 тысяч рублей. На аналогичный заработок может претендовать программист и архитектор «1С».

В Санкт-Петербурге лидером оказалась вакансия IOS Developer (230-350 тысяч рублей), в Воронеже — должность директора автосалона с зарплатой в 150 тысяч рублей, в Краснодаре — менеджер по продажам (140 тысяч рублей), а в Красноярске — главный премиум-менеджер с зарплатой в 150 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что одну из самых высоких зарплат для людей пенсионного и предпенсионного возраста (до 200 тысяч рублей в месяц) предлагают дизайнеру мебели во Владивостоке. На 130 тысяч рублей может претендовать токарь-карусельщик в Екатеринбурге.

В Реутове ищут электромонтажника на зарплату до 120 тысяч рублей. Заработок в 100 тысяч рублей предлагают водителю-оператору автобетононасоса в Новосибирске.