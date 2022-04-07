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Названа вакансия с зарплатой в полмиллиона рублей

Стоматолог-ортопед в Москве может претендовать на 500 тысяч рублей в месяц

Фото: Unsplash

Вакансия врача стоматолога-ортопеда, которому в одной из московских клиник готовы платить полмиллиона рублей в месяц, оказалась самой высокооплачиваемой вакансией апреля. Об этом сказано в исследовании SuperJob.

Также среди самых прибыльных названа вакансия руководителя по управлению организационными изменениями с зарплатой в 300 тысяч рублей. На аналогичный заработок может претендовать программист и архитектор «1С».

В Санкт-Петербурге лидером оказалась вакансия IOS Developer (230-350 тысяч рублей), в Воронеже — должность директора автосалона с зарплатой в 150 тысяч рублей, в Краснодаре — менеджер по продажам (140 тысяч рублей), а в Красноярске — главный премиум-менеджер с зарплатой в 150 тысяч рублей.

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Платон Щукин
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