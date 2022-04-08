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Российский долгожитель отпразднует 100-летний юбилей

Житель Хакасии отметит в апреле 100-летний юбилей

Кадр: Государственный интернет-канал «Россия»

Участник Великой Отечественной войны Николай Спирин отметит 10 апреля 100-летний юбилей. Об этом сообщает «Вести Хакасия».

Долгожитель родился в 1922 году в селе Петропавловское в Красноярском крае. До войны работал счетоводом в Абаканской конторе связи. В возрасте 19 лет был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, а позже зачислен в стрелковую дивизию.

В 1943 году Спирин получил ранение, и вскоре был демобилизован из-за состояния здоровья. В Абакане продолжил работу по специальности «контролер-ревизор», а затем работал главным бухгалтером в крупных промышленных предприятиях города.

Ветеран был женат, С супругой Лидией прожил 52 года, вместе они воспитали двоих детей и построили дом. Жена умерла более 20 лет назад, Спирин остался один, но ежедневно его навещают сын и дочь.

Президент России Владимир Путин в апреле отправит 24 поздравительных письма в Хакасию для юбиляров-долгожителей. Большинство из них отмечают в этом месяце 90 и 95 лет.

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Варвара Кошечкина
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