Россиянка заселилась в санаторий Сочи и пожаловалась на отношение «как к скотам»

Постояльцы санатория в Сочи пожаловались на долгое ожидание заселения и отсутствие воды

Российская туристка заселилась в популярный санаторий «Аквалоо» в Сочи и рассказала об отношении к клиентам «как к скотам». Аудиозапись разговора с женщиной опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

По словам постоялицы, гостям пришлось ожидать заселения на ресепшене по восемь часов, после чего выяснялось, что в номерах нет воды. В качестве решения проблемы администрация санатория начала выдавать отдыхающим бутылки с водой по 1,5 литра. Однако туристка пожаловалась, что это было сделано без предупреждения и они вскоре закончились.

«Почему нельзя было сделать это организованно через горничных? А не так, что "кто успел, тот и взял". То есть я должна была не отдыхать, а сидеть и караулить у ресепшена?» — возмутилась россиянка.

В итоге путешественникам пришлось идти в подвал и набрать воду из шланга. «Как скот пошли куда-то вниз. Я не знаю, что это за техническая вода. Тем более рядом с "Аквалоо" находится кладбище», — добавила женщина.

Ранее в апреле сообщалось, что из-за сокращения числа доступных зарубежных направлений и отложенного спроса со стороны туристов старшего возраста в России вырос спроса на отдых в санаториях. Рост числа бронирований санаториев в марте оказался ажиотажным, превысив в некоторых объектах уровень 2019 года на 5–10 процентов.

