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Появились подробности о фестивале «Архстояние» в этом году

Фестиваль «Архстояние» в этом году пройдет с 29 по 31 июля

Фото: Михаил Гребенщиков / Коммерсантъ

Фестиваль «Архстояние» в этом году пройдет с 29 по 31 июля в арт-парке Никола-Ленивец. Об этом сообщает «Сноб».

Тема фестиваля этого года — «Счастье есть?» По словам организаторов, знак вопроса в конце постулата означает стремление к осознанности на пути к общей мечте. «Возможно ли повлиять на проблемы большого мира через большой коллективный спектакль?» — объясняют они.

Объекты для летнего «Архстояния» также будут создаваться на основе конкурса. На него до 1 мая принимаются заявки на временные проекты в форме пространственных инсталляций и коллективных перформансов, отражающих тему фестиваля: поиск выхода, точки опоры или способ переживания тяжелого времени.

Уточняется, что приоритет отдадут работам, создающим взаимодействие между зрителями.

Варвара Кошечкина
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