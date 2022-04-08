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В США предложили бесплатное жилье для художников

В Ньй-Йорке запустили программу, предоставляющую художникам бесплатное жилье на месяц

Фото: Christina Horsten / Globallookpress.com

В США предложили бесплатное жилье для художников на острове Говернорс в Нью-Йорке. Культурные организации запустили программу, предоставляющую творческим людям возможность пожить в оазисе несколько недель, сообщает New York Post.

Компании Collective Retreats и New York City Culture Club отберут для участия в программе шесть художников и предоставят им дом, питание, а также стипендию на арт-проекты в размере тысячи долларов. Во время пребывания на острове художники смогут устроить выставку со своим искусством для отдыхающих. Участники программы будут жить на Говернорсе по очереди с мая по октябрь, каждый в течение месяца. Заявки принимаются как от ньюйоркцев, так и от жителей других штатов, единственное требование — креативность. Желающие получить жилье должны прислать на почту одной из организаций предложения по интеграции своего искусства в окружающую среду острова.

Для знаменитых художников предусмотрены особые условия — в мае арт-группа Shandaken Projects начнет принимать заявки на бесплатное проживание в расположенном на острове бывшем военном госпитале. Отобранные художники смогут остаться там на срок от четырех до шести недель. Отмечается, что данная программа отличается от остальных качеством жилья — здание госпиталя недавно прошло через реновацию, и теперь его комнаты оснащены всеми удобствами.

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Александра Качан
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