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Германию обязали прекратить импорт угля из России за 120 дней

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия прекратит импорт угля из России за период 120 дней

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Германия должна прекратить импорт угля из России за переходный период в 120 дней, предусмотренный новыми санкциями Евросоюза (ЕС). Об обязательствах заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его цитирует РИА Новости.

«С моей точки зрения, мы должны будем использовать этот переходный период (в 120 дней). Если будет быстрее, то это хорошо, но нам нужно немного времени и предприятиям. Нужно время, чтобы найти новых поставщиков. В этой связи мы хорошо подготовлены», — пояснил Шольц.

Вечером 7 апреля сообщалось, что Сенат Конгресса США одобрил законопроект о запрете импорта энергоносителей из России. За инициативу выступили 55 сенаторов из ста, ни один из членов верхней палаты конгресса пока не проголосовал против.

Перед этим Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к полному отказу от российских энергоносителей. Пересмотреть эмбарго могут в случае изменения позиции Москвы по Украине. Депутаты призвали к полному эмбарго на импорт нефти, ядерного топлива, газа и угля.

Марина Совина
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