Цены на еду в мире выросли до исторического рекорда

ООН сообщила о рекордном показателе индекса мировых цен на продовольствие с 1990 года

Индекс мировых цен на еду в мире подскочил на 12,6 процента в марте, до исторического рекорда, говорится на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В марте среднее значение индекса составило 159,3 пункта, что на 17,9 пункта выше его февральского значения. Показатель достиг самого высокого уровня с момента создания индекса в 1990 году. Такая тенденция связана с рекордным повышением цен на растительные масла, зерновые, мясо, а также со значительным подорожанием сахара и молочной продукции, отметили в ФАО.

Значение индекса цен на зерновые в марте оказалось на 17,1 процента выше, чем в феврале. Это обусловлено резким ростом цен на пшеницу и все фуражные зерновые из-за спецоперации на Украине. Мировые цены на пшеницу в течение месяца взлетели на 19,7 процента, на кукурузу — на 19,1 процента (это рекордный уровень). Индекс цен на растительные масла вырос на 23,2 процента, а на сахар — на 6,7 процента. Среднее значение индекса цен на мясо увеличилось на 4,8 процента, а на молочную продукцию — на 2,6 процента.

Потребительские цены в еврозоне в феврале взлетели на 5,8 процента в годовом выражении. Показатель побил рекорд января, когда рост цен составил 5,1 процента.