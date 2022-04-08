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Disney впервые утвердил актрису-трансгендера для своего нового проекта

Стриминг-сервис Disney+ впервые утвердил на роль в новом сериале трансгендерную актрису

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Британская актриса Талиса Гарсия получила роль в проекте стриминг-сервиса Disney+ под названием «Виллоу». Об этом пишет Deadline.

Отмечается, что Гарсия стала первой утвержденной трансгендерной артисткой в составе Disney+. Сериал станет спин-оффом к одноименному фэнтезийному фильму 1988 года выпуска. В центре сюжета — принцесса, которая отправляется на спасение своего-брата близнеца.

«Во время съемок многие коллеги Гарсии поддержали ее», — рассказали создатели проекта. Актриса исполнит эпизодическую роль королевы.

На данный момент неизвестна точная дата релиза нового шоу. Информация о количестве серий также отсутствует. Гарсия наиболее известна по криминальному триллеру «Батист».

Ранее стало известно, что американская киностудия Disney увеличит количество ЛГБТ-персонажей в своих новых фильмах. В тематическом парке уже отменены обращения «мальчики и девочки», а к посетителям обращаются «мечтатели и друзья».

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Сергей Равин
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