Мужчина заблудился в лесу из-за игры на смартфоне и три дня питался ящерицами

57-летний Эррол Нельсон с Ямайки заблудился в лесу и три дня питался корой и ящерицами

Житель Ямайки отправился в лес за кореньями, заблудился и три дня питался корой и ящерицами. Об этом сообщает Jamaica Star.

57-летний Эррол Нельсон из округа Кальдерон отправился в лес, чтобы собрать коренья для напитка собственного изготовления. На обратном пути он решил отдохнуть, начал играть на смартфоне и так увлекся, что не отрывался от игры, пока не села батарейка.

После этого Нельсон захотел вернуться домой, но неожиданно понял, что не знает, куда идти. «Деревья вдруг стали такими одинаковыми. Я пошел, как мне казалось, в сторону дома, но скоро понял, что иду не туда. С каждой минутой все запутывалось больше и больше», — вспоминает он.

Через пару часов Нельсон встретил знакомого лесоруба, который объяснил, как добраться до поселка. Он двинулся в сторону дома, но вскоре снова заблудился и в течение трех суток не мог найти дорогу домой.

Не считая мачете, у него не было с собой ничего полезного для выживания. Чтобы утолить голод, ему приходилось ловить ящериц и есть их сырыми. Он пил воду из луж и даже жевал кору. Все это время родные пытались найти Нельсона и даже вместе с соседями организовали поисковую операцию.

Приключения Нельсона закончились, когда он повстречал мужчину, согласившегося вывести его из леса. «После возвращения я увидел, как мое отсутствие повлияло на мою семью. 26-летний сын не говорил, а жена не спала и не ела три дня», — рассказал он.

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