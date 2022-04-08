После вывода 30 миллионов долларов из российского банка завели дело

СКР возбудил дело о выводе 30 млн долларов из Консервативного коммерческого банка

Следственный комитет России (СКР) начал расследование обстоятельств вывода 30,7 миллиона долларов из Консервативного коммерческого банка (ККБ) после отзыва его лицензии Центробанком. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Кредитное учреждение выполняло роль расчетного центра для клиентов платежной системы WebMoney. Однако ЦБ установил, что ККБ не ведет традиционную банковскую деятельность и не изучает экономический смысл операций своих клиентов, оказывая лишь услуги в области электронной коммерции.

11 февраля у банка была аннулирована лицензия, а через несколько минут оттуда были выведены двумя трансакциями средства на общую сумму 30,7 миллиона долларов в офшорную компанию. При этом на счетах ККБ находилось всего 577 миллионов рублей.

СКР по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) возбудил уголовное дело по статье 172 («Незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере») УК РФ. В ближайшее время в нем появятся фигуранты.