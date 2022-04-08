Два железнодорожных круиза отправятся на Северный Кавказ из Москвы

Из Москвы на Северный Кавказ 30 апреля стартуют сразу железнодорожных круиза

Сразу два железнодорожных круиза стартуют 30 апреля из Москвы на Северный Кавказ. Об этом сообщает «Санкт-Петербургские ведомости».

Новые семидневные маршруты позволят увидеть Адыгею, Кабардино-Балкарию, Чечню, Дагестан и Ставрополье. «Неспешный ритм путешествия, отсутствие суеты и новые знакомства — все это поможет отдохнуть и подумать о том, что жизнь может быть прекрасна, стоит лишь отправиться в далекий путь. А гастрономи­ческие удовольствия принесут воспоминания на много месяцев», — рассказали организаторы.

Днем туристы станут участниками многочисленных экскурсий и интерактивов, а ночью будут перемещаться между регионами. Маршрут в обоих случаях Москва — Майкоп — Нальчик — Грозный — Дербент (в гастротуре — Сулакский каньон) — Кисловодск — Москва, однако и даты туров, и условия размещения различаются.

Круиз «Жемчужина Кавказа» будет выполняться еженедельно с 30 апреля по конец сентября. Желающим стать участниками «Гастрономического тура на Кавказ» предложены лишь восемь заездов в мае и июле.