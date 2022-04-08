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Два железнодорожных круиза отправятся на Северный Кавказ из Москвы

Из Москвы на Северный Кавказ 30 апреля стартуют сразу железнодорожных круиза

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сразу два железнодорожных круиза стартуют 30 апреля из Москвы на Северный Кавказ. Об этом сообщает «Санкт-Петербургские ведомости».

Новые семидневные маршруты позволят увидеть Адыгею, Кабардино-Балкарию, Чечню, Дагестан и Ставрополье. «Неспешный ритм путешествия, отсутствие суеты и новые знакомства — все это поможет отдохнуть и подумать о том, что жизнь может быть прекрасна, стоит лишь отправиться в далекий путь. А гастрономи­ческие удовольствия принесут воспоминания на много месяцев», — рассказали организаторы.

Днем туристы станут участниками многочисленных экскурсий и интерактивов, а ночью будут перемещаться между регионами. Маршрут в обоих случаях Москва — МайкопНальчикГрозныйДербент (в гастротуре — Сулакский каньон) — Кисловодск — Москва, однако и даты туров, и условия размещения различаются.

Круиз «Жемчужина Кавказа» будет выполняться еженедельно с 30 апреля по конец сентября. Желающим стать участниками «Гастрономического тура на Кавказ» предложены лишь восемь заездов в мае и июле.

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Варвара Кошечкина
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