Россиянка собирала коллекцию кукол шесть лет

Омичка рассказал о своей коллекции кукол, которую она собирала с 2016 года

37-летняя жительница Омска Анастасия Назаренко рассказала о своей коллекции кукол, которую она собирает с 2016 года. Об этом пишет «КП Омск».

По ее словам, в куклы она играла до 16 лет. К«огда все девочки отправлялись на свидания, я все сидела с куклами. Но в те наши времена кукол у меня было мало, а хотелось большего разнообразия. Заново воспылала чувствами к куклам с 2016 года, после рождения первой дочки. Связываю это с тем, что кризис появления ребенка, какая-то депрессия должна была вылиться в творчество», — рассказала собеседница издания.

Назаренко поделилась, что идея нарядить куклу возникла, когда игрушку подарили ее дочери. П«отом уже решила прикупить себе пару кукол Барби, и сделать это для себя. Поковырялась с ними, сшила им костюмы. Когда усаживала в интерьере, поняла, что у них не совсем хорошо гнутся тела. Переключилась на поиск альтернативы», — рассказала она.

Сейчас в коллекции у Назаренко 20 кукол, она объяснила, что больше ставить некуда. «Поэтому, когда заказываю новую, решаю, что выставлю на продажу из старых. Для меня кукла – это не предмет коллекционирования, а посредник в творчество», — заключила она.