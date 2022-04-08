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В Анапе решили продать лагерь по цене квартиры в Сочи

В Анапе на продажу выставили пионерский лагерь по цене самой дорогой квартиры в Сочи

Фото: дом.рф

В Анапе решили продать бывший пионерский лагерь «Юбилейный», сообщается на сайте телеканала Sochi24. Объект, расположенный по адресу Пионерский проспект, 171, выставили на продажу за 479 миллионов рублей. Аукцион состоится 3 июня.

Сумма, которую надеются получить нынешние владельцы участка, практически совпадает с той, за которую хотят продать самую дорогую квартиру в Сочи в Центральном районе города. Объект площадью 391 квадратных метра оценен в 473 миллиона рублей.

Покупателю бывшего пионерского лагеря достанутся 50 объектов недвижимости, а также право аренды участка площадью 10 гектаров на первой береговой линии. Здания на территории бывшего лагеря заброшены, их давно отключили от электроснабжения и водоснабжения. Продавцы уверены, что восстановление строений является бессмысленным, и считают настоящей ценностью земельный участок на берегу моря.

В мэрии Анапы сообщили, что будут рады, если территорию будут развивать, и пустующий участок удастся вовлечь в хозяйственный оборот.

Ранее в апреле аналитики консалтинговой группы SRG обнаружили, что в марте 2022 года в Сочи прирост цен на однокомнатные квартиры был минимальным. В среднем жилье такого типа подорожало лишь на 0,37 процента, до 6,9 миллиона рублей. Лидерами по приросту цен на однокомнатные квартиры в стране стали Рязань, Тверь и Пермь.

Платон Щукин
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