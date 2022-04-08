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Медведев назвал цель санкций Запада против России

Дмитрий Медведев назвал попытку свержения власти целью санкций Запада против России

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Целью санкций, введенных Западом против России, является попытка свержения власти. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, при введении санкций Запад надеется, что они ослабят государство и вызовут недовольство в обществе, которое попробует сменить власть. Однако, как заявил зампред Совбеза, санкциями Запад добьется лишь обратного эффекта.

«Результат такого давления обычно ведет к противоположному: происходит консолидация гражданского общества вокруг власти и укрепление существующего политического режима», — написал в блоге Медведев.

Валерий Розенберг
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