Медведев назвал цель санкций Запада против России
Дмитрий Медведев назвал попытку свержения власти целью санкций Запада против России
Целью санкций, введенных Западом против России, является попытка свержения власти. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По мнению Медведева, при введении санкций Запад надеется, что они ослабят государство и вызовут недовольство в обществе, которое попробует сменить власть. Однако, как заявил зампред Совбеза, санкциями Запад добьется лишь обратного эффекта.
«Результат такого давления обычно ведет к противоположному: происходит консолидация гражданского общества вокруг власти и укрепление существующего политического режима», — написал в блоге Медведев.