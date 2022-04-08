МВД подтвердило задержание одного из напавших на главреда «Новой газеты»

МВД подтвердило задержание подозреваемого в нападении на главреда «Новой газеты» Муратова

В МВД России подтвердили, что задержали одного из подозреваемых в нападении на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте по ЦФО сообщает ТАСС.

Уточняется, что житель Москвы 1984 года рождения задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установили личность второго причастного к инциденту.

7 апреля двое мужчин облили Муратова красной краской в вагоне поезда Москва — Самара. По словам журналиста, недоброжелатель выкрикнул ему: «Муратов, вот тебе за наших пацанов». О чем именно идет речь, не уточнялось. Затем неизвестные выбежали на платформу и скрылись, их сняла камера уличного видеонаблюдения.

Сотрудники транспортной полиции, прибывшие на место происшествия, выяснили, что во время посадки пассажиров в поезд на Казанском вокзале двое мужчин в медицинских масках назвались проводнику провожающими и прошли в вагон.