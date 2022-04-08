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В Госдуме пообещали новое будущее освобожденным регионам Украины

Депутат Госдумы Шеремет пообещал освобожденным регионам Украины новое будущее
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Александр Натрускин / РИА Новоси

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобожденные регионы Украины ждет новое будущее, впервые за последние десятилетия они получат шанс на развитие. Об этом сообщает РИА Новости.

«Жизнь в них будет меняться к лучшему. Развитие регионов выйдет на новый небывалый уровень благодаря экономической интеграции с Россией», — пообещал парламентарий, подчеркнув, что освобожденные регионы станут такими же процветающими, как сейчас российский Крым. Шеремет добавил, что в Херсонской области восстанавливается мирная жизнь.

Ранее Шеремет назвал «личным горем» Киева нежелание признавать Крым и подчеркнул, что Украине «однозначно» придется это сделать. Он добавил, что признание Крыма неизбежно, как бы Киев ни противился этому решению. Депутат назвал заявления украинских властей о возвращении полуострова под их контроль результатом политической агонии.

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Марина Совина
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