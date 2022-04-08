В Госдуме пообещали новое будущее освобожденным регионам Украины

Депутат Госдумы Шеремет пообещал освобожденным регионам Украины новое будущее

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобожденные регионы Украины ждет новое будущее, впервые за последние десятилетия они получат шанс на развитие. Об этом сообщает РИА Новости.

«Жизнь в них будет меняться к лучшему. Развитие регионов выйдет на новый небывалый уровень благодаря экономической интеграции с Россией», — пообещал парламентарий, подчеркнув, что освобожденные регионы станут такими же процветающими, как сейчас российский Крым. Шеремет добавил, что в Херсонской области восстанавливается мирная жизнь.

Ранее Шеремет назвал «личным горем» Киева нежелание признавать Крым и подчеркнул, что Украине «однозначно» придется это сделать. Он добавил, что признание Крыма неизбежно, как бы Киев ни противился этому решению. Депутат назвал заявления украинских властей о возвращении полуострова под их контроль результатом политической агонии.