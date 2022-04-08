Политолог предрек США потерю репутации на международной арене

Евгений Пашковский: действия США ведут к последовательной потере своей репутации

Деятельность США, направленная на продвижение собственных интересов в ущерб своим союзникам, партнерам и просто нейтральным государствам вызывает ощутимое противодействие. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Евгений Пашковский, комментируя итоги голосования относительно членства России в Совете по правам человека ООН.

Эксперт отметил, что в последнее время Соединенные Штаты Америки предпринимают беспрецедентные усилия по исключению России из международных организаций. В качестве приоритетного направления был выбран Совет по правам человека ООН. «Формально они добились своего, но давайте попытаемся проанализировать результаты: 93 страны поддержали инициативу США, 24 высказались против, еще 58 воздержались от голосования, — констатировал политолог. — Сам факт, что инициативу приняли с небольшим перевесом от необходимых 2/3 голосов показывает, что деятельность Соединенных Штатов Америки, направленная на продвижение собственных интересов в ущерб своим союзникам, партнерам и просто нейтральным государствам вызывает ощутимое противодействие. К тому же, количество поддержавших резолюцию стран было существенно меньше, чем при предыдущих голосованиях по Украине, тогда их поддерживали 140 стран. При этом, очевидно, что значительное количество государств не выражают свою позицию открыто, и голосуют вразрез с собственными интересами, так как на них оказывается колоссальное давление со стороны Вашингтона, и об этом уже открыто заявил президент Сербии Александр Вучич».

По словам политолога, все эти действия ведут «к последовательной потере США своей репутации». «Ведь если можно блокировать золотовалютные резервы страны и блокировать поставки высокотехнологичной продукции, если можно конфисковывать имущество частных лиц, то это не может не вызвать соответствующей реакции. Если США продолжит использовать запрещенные приемы, оказывать давление на своих партнеров и игнорировать международное право ультимативными внесудебными решениями, то это неизбежно приведет к потере Вашингтоном лидерства на международной арене. И все попытки отмены России приведут к тому, что начнется обратный процесс — отмены Соединенных Штатов Америки», — заключил Евгений Пашковский.

