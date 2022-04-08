Американская компания заплатит миллионы долларов за уничтожение символов США

Компания ESI Energy заплатит штраф в 8 миллионов долларов за гибель орлов

Американская компания ESI Energy, работающая в сфере ветряной энергетики, признала свою вину в гибели по меньшей мере 150 орлов, убитых лопастями турбин, и согласилась потратить миллионы долларов на то, чтобы птицы реже гибли в будущем. Об этом пишет The Guardian.

Компании теперь предстоит заплатить штраф в размере более 8 миллионов долларов. ESI Energy также согласилась в будущем выплачивать около 29 тысяч долларов каждый раз, когда окажется, что какой-то орел все же убит или пострадал. Чтобы свести такие жертвы к минимуму, компания пообещала принять ряд мер. Например, выключать механизмы в то время, когда птицы могут находиться поблизости. Это обойдется ESI Energy в 27 миллионов долларов.

В США убивать орлов или наносить им какой-то ущерб незаконно, и компания свою вину признала, сообщило министерство юстиции страны. Большая часть уничтоженных птиц оказалась беркутами, однако часть была белоголовыми орланами — именно они считаются национальным символом США.

Если беркуты как вид под угрозой уже не находятся, то популяция орланов по-прежнему не восстановилась — виной тому становятся не только ветряные станции, но и столкновения с автомобилями, разрушение естественных мест обитания и незаконная охота. Кроме того, птицы обоих видов часто гибнут от отравления свинцом: иногда они питаются падалью, в тушах которой остается охотничья дробь.