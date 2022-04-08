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Пушилин назвал последствия применения теробороной Украины артиллерии и ракет

Глава ДНР Пушилин назвал последствия раздачи теробороне оружия причиной массовых жертв

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Решение правительства Украины о применении артиллерии и ракет отрядами территориальной обороны станет причиной массовых жертв и уничтожения гражданской инфраструктуры. Такие последствия назвал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Его слова приводит РИА Новости

«Люди уже боятся выходить из собственного дома, где до принятия данного постановления они могли ощущать себя в относительной безопасности. А теперь представьте, что будет, когда в руках свихнувшихся "мстителей" появятся артиллерия, ракеты, в том числе неуправляемые», — предупредил Пушилин.

По его словам, бойцы теробороны начнут целенаправленно уничтожать гражданскую инфраструктуру. Он также выразил уверенность, что при отсутствии «хотя бы минимальных» навыков обращения с таким видом оружия его применение приведет к массовым случайным жертвам.

В среду, 6 апреля, Кабмин Украины разрешил членам добровольческих формирований Сил территориальной обороны (СТО) применять ракетные системы. Таким образом был расширен перечень разрешенного вооружения — помимо стрелкового оружия, в него также вошли артиллерия, управляемые и неуправляемые ракеты и их составные части, средства управления оружием.

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Марина Совина
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