Пушилин допустил причастность союзников Киева к удару по Краматорску

Глава ДНР Пушилин допустил, что удар по Краматорску мог быть спланирован не Киевом

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин допустил, что ракетный удар по Краматорску мог быть спланирован не Киевом. Об этом он высказался в эфире Первого канала.

Он предположил, что удар ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска мог быть спланирован не только украинским руководством, но и союзниками Киева извне. Он также отметил наличие в городе большого количества съемочных групп.

По мнению представителей ДНР в в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), провокация в Краматорске была совершена для того, чтобы «ценой жизни собственного народа обвинить вооруженные силы Российской Федерации и республики, создав "нужную картинку" для мировой общественности».

В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что их военные и аналитики провели сравнительный анализ всех имеющихся в открытых источниках данных. Его итоги, отмечают в организации, свидетельствуют о том, что атака на Краматорск была спланирована Киевом. Представительство также призвало анализировать информацию и делать выводы, «опираясь на очевидные факты».