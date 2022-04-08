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Пушилин допустил причастность союзников Киева к удару по Краматорску

Глава ДНР Пушилин допустил, что удар по Краматорску мог быть спланирован не Киевом

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин допустил, что ракетный удар по Краматорску мог быть спланирован не Киевом. Об этом он высказался в эфире Первого канала.

Он предположил, что удар ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска мог быть спланирован не только украинским руководством, но и союзниками Киева извне. Он также отметил наличие в городе большого количества съемочных групп.

По мнению представителей ДНР в в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), провокация в Краматорске была совершена для того, чтобы «ценой жизни собственного народа обвинить вооруженные силы Российской Федерации и республики, создав "нужную картинку" для мировой общественности».

В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что их военные и аналитики провели сравнительный анализ всех имеющихся в открытых источниках данных. Его итоги, отмечают в организации, свидетельствуют о том, что атака на Краматорск была спланирована Киевом. Представительство также призвало анализировать информацию и делать выводы, «опираясь на очевидные факты».

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Алевтина Запольская
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