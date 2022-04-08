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Российский фондовый рынок открылся ростом

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,53 процента

Фото: Unsplash

В пятницу, 8 апреля, российский фондовый рынок на открытии торгов растет. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,53 процента, до 2649,31 пункта, а индекс РТС — на 1,72 процента, до 1111,18 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Российский рубль укрепляется по отношению к доллару на 0,43 процента (75,42 рубля) и слабеет к евро на 2,61 процента (85,66 рубля).

Курс доллара от TradingView

Лидерами роста среди «голубых фишек» стали VK (плюс 4,39 процента, до 513,6 рубля), «Магнит» (плюс 2,8 процента, до 4366 рубля) и «Полиметалл» (плюс 1,36 процента, до 916,9 рубля). Худший результат показывают «Алроса» (минус 4,3 процента, 88,81 рубля), «ФосАгро» (минус 1,59 процента, 7170 рубля) и «Полюс» (минус 0,68 процента, 13 879,5 рубля).

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Платон Щукин
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