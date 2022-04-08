Россиянам дали совет насчет покупки долларов

Экономист Подлевских назвал разумной закупку доллара по упавшему курсу

Закупка доллара по текущему курсу может быть разумной, поскольку обратный рост курса практически неизбежен, считает финансовый аналитик Николай Подлевских. Он уточнил, что подобные действия, тем не менее, могут быть связаны с определенными техническими сложностями. Свой совет относительно операций с валютой экономист дал в разговоре с «Лентой.ру».

На момент написания материала курс доллара на бирже опустился ниже 73 рублей, евро — 78 рублей.

«Из спекулятивных соображений это, действительно, может быть разумно, — считает Подлевских. — Поскольку мы знаем, что у всех активов на бирже есть привычка иметь хорошие уровни поддержки на прежних значениях. А, поскольку сегодняшние курсы коррелируются с тем, что было до резкого февральского роста, многие справедливо предполагают, что это станет точкой отскока для доллара».

Экономист напомнил, что есть, однако, и технические моменты, которые осложняют деятельность спекулянтов. Прежде всего, это двойной налог за операцию купли-продажи, то есть, для совершения сделки необходима уверенность в существенном выигрыше и, соответственно, разумности таких действий.

«Впрочем, скорее всего, даже с учетом налога спекулянт в текущей ситуации останется в выигрыше, — считает экономист. — Второе препятствие состоит в том, что получить наличный доллар сегодня сложно. И есть опасения, что вот эта безналичная игрушка окажется обременена какими-то дополнительными сложностями, особенно в связи с тем, что против наших банков принимаются все новые санкционные меры. Как вы понимаете, измерить этот риск достаточно сложно».

И все же аналитик считает, что спекулятивный рост валют практически неизбежен: на это указывает весь накопленный биржевой опыт.

«Многие игроки, которые видели это двукратное изменение цены, рассуждают совершенно здраво, утверждая, что накоплен значительный, по крайне мере, краткосрочный потенциал возвратного движения. Так что отрицать это было бы просто глупо», — резюмировал Подлевских.