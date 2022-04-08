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В Израиле ликвидировали убившего двух человек террориста

Израильские силовики ликвидировали террориста, застрелившего двух человек в Тель-Авиве

Фото: Nir Elias / Reuters

Общая служба безопасности Израиля сообщила о ликвидации террориста, застрелившего двух человек в центре Тель-Авива. Об этом пишет местная газета Jerusalem Post.

Правоохранители выследили террориста в пригороде Тель-Авива Яффа. В его поисках участвовали около 1000 полицейских. Перестрелка велась в нескольких местах в центре Тель-Авива, в том числе на улице Дизенгоф.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве выросло до шести. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Два человека убиты. В центре города усилен патруль из военных и полицейского спецназа, полиция призывает граждан не покидать дома.

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Марина Совина
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