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Китайский конкурент Twitch закрылся из-за властей Китая

Tencent объявил о закрытии стримингового сервиса Penguin Esports

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китайский интернет-холдинг Tencent решил закрыть стриминговую платформу Penguin Esports, позиционировавшуюся как конкурент принадлежащего Amazon сервиса Twitch, из-за действия властей Китая, не одобривших крупное слияние в отрасли. Об этом пишет CNBC.

Два года назад Tencent собирался совершить сделку по слиянию двух компаний в сфере стримингового вещания — Huya и DouYu, а затем передать вновь образованной компании бренд Pengiun Esports. Однако сделка была заблокирована регулятором из антимонопольных соображений.

Теперь Tencent решила свернуть проект Pengiun Esports. С 7 апреля прекращена регистрация новых пользователей, а через два месяца приложение будет удалено из магазинов.

Tencent, а также другие китайские компании, занимающиеся разработкой видеоигр и онлайн-сервисов, сталкиваются с противодействием властей, уверенных, что их деятельность пагубно сказывается на подростках и вызывает у них зависимость.

Так, в стране на законодательном уровне ограничено время, которое несовершеннолетние могут проводить за компьютерными играми. Кроме того, власти на неопределенный срок заморозили лицензирование новых игр.

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Платон Щукин
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