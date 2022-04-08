Платные дороги в России захотели сделать дороже

«Автодор» рассмотрит возможность повышения тарифов на платных трассах

В России захотели повысить тарифы на платные трассы на фоне инфляции. Государственная компания «Автодор» рассмотрит соответствующую возможность, сообщает «Интерфакс».

Председатель «Автодора» Вячеслав Петушенко подчеркнул, что подорожание проезда на платных дорогах будет зависеть только от происходящих в стране инфляционных процессов. «Мы не планируем никаких скачков, не поддаемся панике. Единственная сложность заключается в том, что мы деньги тоже должны отдавать, ставки там растут», — заявил он и добавил, что пользующиеся трассами водители не пострадают из-за возникших сложностей.

В октябре 2021 года Минтранс России предложил сделать выше максимальную стоимость проезда по платным дорогам на 40-70 процентов, чтобы расширить возможности для окупаемости дорожных проектов «Автодора». В марте министр транспорта Виталий Савельев заявил, что идею нужно рассмотреть с учетом текущей ситуации, но на содержание трасс нужны средства.

Ранее в России ввели новые правила для водителей. С 1 марта за управление автомобилем без полученной после техосмотра диагностической карты можно получить штраф в размере две тысячи рублей. Это касается автобусов, такси и грузовиков.