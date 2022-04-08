На Украине национализируют всю российскую собственность

Премьер Шмыгаль объявил о национализации всей собственности России на Украине

Украина национализирует все российское имущество на своей территории, чтобы компенсировать убытки от разрушений на фоне боевых действий. Об этом объявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, сообщает РИА Новости.

По словам политика, украинские парламент и правительство уже ввели соответствующие изменения в законодательство. Сам процесс изъятия собственности уже начался, и власти рассчитывают компенсировать таким образом хотя бы часть затрат.

«Есть второй блок — финансовые активы и замороженные средства РФ в мире. По разным оценкам, эта сумма колеблется от 300 до 500 миллиардов долларов по состоянию на сегодня. Естественно, Украина рассчитывает на эти деньги, как [на] компенсацию ущерба», — указал Шмыгаль.

Ранее стало известно, что правительство Украины разрешило членам добровольческих формирований Сил территориальной обороны использовать ракетные системы и артиллерийские установки. Ранее им дозволялось пользоваться лишь стрелковым оружием.