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Стало известно о пятерых пострадавших при взрыве газа в российском регионе

В ХМАО при взрыве баллона с газом пострадали пять рабочих, все они в реанимации

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пять рабочих пострадали при взрыве газа в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Инцидент произошел в Нижневартовске. Взорвался баллон с газом. Уточняется, что все пятеро пострадавших доставлены в реанимацию. По данным агентства, четверо рабочих находятся в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом.

Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

«Сейчас проводятся противошоковые и диагностические мероприятия с целью стабилизации состояния пострадавших», — рассказали медики. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при взрыве газа в многоэтажке на северо-востоке Воронежа. По предварительным данным, в результате взрыва газовоздушной смеси обрушились межэтажные перекрытия третьего и четвертого этажей.

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Валерий Розенберг
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