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СКР опубликовал кадры допроса планировавшего взрыв моста украинского военного

СКР опубликовал допрос украинского военного, который хотел взорвать мост на реке Деркул

Следственный комитет России (СКР) опубликовал кадры допроса попавшего в плен украинского военного, который вместе с сослуживцами планировал взрыв моста через реку Деркул. Видео в субботу, 9 апреля, распространила пресс-служба СКР.

На видеозаписи отчетливо слышно, что военный упоминает о количестве тротила для подрыва объекта — у него и сослуживцев для выполнения задачи было 10 бочек тротила. Следственный комитет утверждает, что вес взрывчатки в каждом из 10 зарядов составлял около 50 килограммов. Военнослужащий был взят в плен после того, как во время выполнения задачи завязался бой, в ходе которого его командир был убит.

СКР уже возбудил уголовное дело в отношении военнослужащих войсковой части А3814 Вооруженных сил Украины (ВСУ) по статье «Приготовление к совершению группой лиц общеопасным способом убийства двух и более лиц по мотивам ненависти или вражды» УК РФ.

Леонид Микуляк
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