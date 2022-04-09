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Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Томской области

МЧС: вертолет МИ-8 с 24 людьми на борту совершил вынужденную посадку в Томской области

Фото: Василий Крестьянинов / РИА Новости

Вертолет МИ-8 с 24 людьми на борту совершил вынужденную посадку в Томской области, сообщили ТАСС в ГУ МЧС.

«Информация поступила в 09:30 мск. В Каргасокском районе совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8. Пострадавших нет, повреждений вертолета нет. (…) На борту было 24 человека: 21 пассажир, три члена экипажа», — сказал собеседник агентства.

По данным телеканала РЕН ТВ, Ми-8 летел из населенного пункта Пашня в Мыльджино. Помимо пассажиров и экипажа, на борту находилось 273 килограмма груза. Пассажиров резервным бортом доставили в пункт назначения.

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Алина Гончарова
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