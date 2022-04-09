Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Свадьба сына Бекхэма обойдется в 315,7 миллиона рублей

Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц обойдется в 315,7 миллиона рублей

Фото: Pierre Suu / GC Images / Getty Images

Стоимость празднования свадьбы сына капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма Бруклина и его невесты, актрисы Николы Пельтц, обойдется семье в три миллиона фунтов стерлингов (315,7 миллиона рублей). Об этом сообщает Mirror.

Согласно материалу, пара планирует отметить сразу две церемонии бракосочетания: еврейскую и католическую. Так, первое торжество будет посвящено отцу Николы Пельтц, бизнесмену Нельсону Пельтцу. Второе празднование будет организовано в честь матери девушки Клаудии, бывшей американской фотомодели.

Материалы по теме:
«Золушка командует будущим мужем» Как разведенная простолюдинка стала королевой Испании вопреки скандальному прошлому
«Золушка командует будущим мужем»Как разведенная простолюдинка стала королевой Испании вопреки скандальному прошлому
2 октября
«Оставляй деньги, машину и иди к своей русской» Коньяк при знакомстве, танец с шашлыком и письмо с проклятием: как выходят замуж армянские девушки
«Оставляй деньги, машину и иди к своей русской»Коньяк при знакомстве, танец с шашлыком и письмо с проклятием: как выходят замуж армянские девушки
20 марта

Обе свадьбы будут проходить в доме родителей Пельтц стоимостью 76 миллионов фунтов стерлингов (7,9 миллиарда рублей). Сообщается, что мероприятие планируют посетить британский шеф-повар Гордон Рамзи, актриса Ева Лонгория, модель Джиджи Хадид, а также британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Кроме того, на церемонии выступят исполнители Снуп Догг, Бруно Марс, Марк Энтони и диджей Fat Tony.

По информации издания, во время торжества гостям вместе с первоклассной едой в неограниченном количестве будут предлагать шампанское Bollinger стоимостью 200 фунтов стерлингов (21 тысяча рублей). Также стало известно, что семья Пельтц потратила 50 тысяч фунтов стерлингов (5,2 миллиона рублей) на редкие орхидеи для украшения праздничных столов.

О запланированной Бруклином Бекхэмом и Николой Пельтц свадьбе стало известно еще в июле 2020 года. Сын футболиста сделал актрисе предложение, и она согласилась. «Обещаю тебе стать лучшим мужем и лучшим отцом нашему ребенку однажды», — признался юноша.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Таисия Косинцева
Обсудить
Последние новости
Евросоюз прекратил пропуск зарегистрированных в России и Белоруссии автомобилей
Головкин нокаутировал соперника и объединил два чемпионских титула
Силуанов рассказал о создании аналога SWIFT странами БРИКС
Политолог счел маловероятным предложение США России о вступлении в НАТО
Crew Dragon с частным экипажем пристыковался к МКС
В российском городе произошел взрыв газа в жилом доме
СКР опубликовал кадры допроса планировавшего взрыв моста украинского военного
Объявлено о снятии ограничений на рейсы из России в полсотни стран
Мать Собчак отреагировала на сообщения об израильском гражданстве дочери
Instagram лишился половины российских блогеров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.