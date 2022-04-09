Свадьба сына Бекхэма обойдется в 315,7 миллиона рублей

Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц обойдется в 315,7 миллиона рублей

Стоимость празднования свадьбы сына капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма Бруклина и его невесты, актрисы Николы Пельтц, обойдется семье в три миллиона фунтов стерлингов (315,7 миллиона рублей). Об этом сообщает Mirror.

Согласно материалу, пара планирует отметить сразу две церемонии бракосочетания: еврейскую и католическую. Так, первое торжество будет посвящено отцу Николы Пельтц, бизнесмену Нельсону Пельтцу. Второе празднование будет организовано в честь матери девушки Клаудии, бывшей американской фотомодели.

Обе свадьбы будут проходить в доме родителей Пельтц стоимостью 76 миллионов фунтов стерлингов (7,9 миллиарда рублей). Сообщается, что мероприятие планируют посетить британский шеф-повар Гордон Рамзи, актриса Ева Лонгория, модель Джиджи Хадид, а также британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Кроме того, на церемонии выступят исполнители Снуп Догг, Бруно Марс, Марк Энтони и диджей Fat Tony.

По информации издания, во время торжества гостям вместе с первоклассной едой в неограниченном количестве будут предлагать шампанское Bollinger стоимостью 200 фунтов стерлингов (21 тысяча рублей). Также стало известно, что семья Пельтц потратила 50 тысяч фунтов стерлингов (5,2 миллиона рублей) на редкие орхидеи для украшения праздничных столов.

О запланированной Бруклином Бекхэмом и Николой Пельтц свадьбе стало известно еще в июле 2020 года. Сын футболиста сделал актрисе предложение, и она согласилась. «Обещаю тебе стать лучшим мужем и лучшим отцом нашему ребенку однажды», — признался юноша.