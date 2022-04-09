Российский блогер Юрий Хованский выпустил первое видео после выхода из СИЗО

Российский блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, выпустил первое видео после выхода из СИЗО. Ролик появился на его YouTube-канале.

В получасовом видео он посоветовал всем соблюдать законодательство, так как «в тюрьме никому не нравится». «Батин совет: ведите себя хорошо!» — отметил он.

8 апреля стало известно, что суд разрешил Хованскому пользоваться интернетом. Тогда блогер отметил, что никогда в жизни еще «не чувствовал себя таким свободным».

Об аресте Хованского стало известно в июне 2021 года. Блогеру предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Причиной стало исполнение Хованским песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году.