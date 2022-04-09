Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Хованский выпустил первое видео после выхода из СИЗО

Российский блогер Юрий Хованский выпустил первое видео после выхода из СИЗО

Кадр: Юрий Хованский / YouTube

Российский блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, выпустил первое видео после выхода из СИЗО. Ролик появился на его YouTube-канале.

В получасовом видео он посоветовал всем соблюдать законодательство, так как «в тюрьме никому не нравится». «Батин совет: ведите себя хорошо!» — отметил он.

8 апреля стало известно, что суд разрешил Хованскому пользоваться интернетом. Тогда блогер отметил, что никогда в жизни еще «не чувствовал себя таким свободным».

Об аресте Хованского стало известно в июне 2021 года. Блогеру предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Причиной стало исполнение Хованским песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о количестве наемников ВСУ на «Азовстали» в Мариуполе
Зеленский заявил о недостаточных поставках вооружений Украине западными странами
В Тамбовской области из-за отравления угарным газом погибли двое детей
Стало известно о создании теста на иммунитет к COVID-19 после назальной вакцины
Глава UFC отреагировал на драку Масвидаля и Ковингтона
Италия выступила против военного участия НАТО в конфликте на Украине
Хованский выпустил первое видео после выхода из СИЗО
Зеленский заявил о готовности Британии возглавить работу по восстановлению Киева
ДНР признала неправомерной деятельность СММ ОБСЕ
Сербия закупит турецкие беспилотники Bayraktar
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.