Глава МВД России подписал соглашение о сотрудничестве с коллегами из Донбасса

Глава МВД России Колокольцев подписал соглашение о сотрудничестве с коллегами из ДНР и ЛНР

Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал соглашение о сотрудничестве с коллегами из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Алексеем Диким и Игорем Корнетом, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«Документы подписаны: от МВД ДНР — министром внутренних дел генерал-полковником полиции Алексеем Диким, от МВД ЛНР — министром внутренних дел генерал-майором полиции Игорем Корнетом», — рассказала она. По словам Волк, это положило начало формированию прочной нормативной базы для эффективного взаимодействия правоохранительных органов России и республик Донбасса в сфере борьбы с преступностью.

Документы разработаны в развитие договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками Донбасса, заключенных 21 февраля 2022 года, заключила представитель МВД.

30 марта в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ заработала мониторинговая группа по соблюдению прав граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины в Россию. Ее основными задачами являются оперативное рассмотрение обращений, а также работа «горячей линии» по вопросам защиты их прав.