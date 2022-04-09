ТАСС: более 60 человек эвакуировали из Исторического музея в Москве из-за угрозы взрыва

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на Красной площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, злоумышленник сообщил об угрозе взрыва в Историческом музее. В результате из здания эвакуировали более 60 человек. На место прибыли правоохранительные органы и кинологи. На данный момент они обследуют музей.