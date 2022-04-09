В Крыму обвинили в нацизме посла Украины в Германии

Парламентарий Крыма Гемпель обвинил в нацизме посла Украины в ФРГ из-за слов о русских

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель обвинил в нацизме посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Его слова приводит РИА Новости.

Украинский посол ранее отмечал, что не разделяет русских на хороших и плохих и считает их врагами. Гемпель заметил, что такие заявления возмутительны. «Нацизм проник в дипломатический корпус Украины, который, в лице Мельника, реализовывает самую мерзкую политику, направленную на разжигания вражды и ненависти, обнуляет дипломатические общечеловеческие основы миропорядка», — сказал он.

По словам парламентария, таким, как Мельник, не место в дипломатии и цивилизованном обществе. Он добавил, что «вызывает удивление», что украинского посла «до сих пор терпят в Европе, и тем более в Германии, которая вынесла суровый урок после Второй мировой войны».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки операции определит сам Путин.