Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Сеть магазинов в Британии ограничила продажу масла из-за ситуации на Украине

Сеть Waitrose в Британии ограничила продажу масла из-за военного кризиса на Украине

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Сеть магазинов Waitrose в Британии ограничила продажу масла из-за ситуации на Украине — покупатели могут приобрести не более двух бутылок за раз. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, на полках магазинов Waitrose появились специальные предупреждения об ограничениях. Продажа не более двух бутылок в одни руки касается всех кулинарных масел. Мера вызвана дефицитом вследствие военной операции на Украине — страна обеспечивала нужды жителей Британии приблизительно на 80 процентов.

Компания уточняет свою позицию: бренд пытается гарантировать, что у клиентов по-прежнему будет выбор растительного масла, поэтому просит их покупать не более двух единиц. Другая крупная сеть супермаркетов Sainsbury's схожим образом предупредила покупателей, что в некоторых продуктах подсолнечное масло может быть заменено рапсовым.

Основной производитель растительного масла в Великобритании Edible Oils до этого предупредил, что в стране осталось запасов подсолнечного масла всего на несколько недель. Производитель чипсов Walkers сообщил, что переходит с подсолнечного на рапсовое масло при производстве. В компании уверяют, что клиенты не смогут почувствовать разницы во вкусе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Глава евродипломатии пожелал разрешения конфликта на Украине военным путем
Сеть магазинов в Британии ограничила продажу масла из-за ситуации на Украине
Кудрин прокомментировал слухи об отъезде из России
Раскрыты альтернативные способы оплаты контента в App Store и Google Play
Захарова заявила о превращении ЕС в «экономический отдел» НАТО
В Германии произошли нападения на российские магазины
В Германии решили укрепить объекты обороны на фоне ситуации на Украине
Участницы лучшего боя MMA в 2020-м году снова подерутся в UFC
«Завидный жених» с едой из «Макдоналдса» в метро возмутил россиян
Стало известно о встрече Джонсона и Зеленского в Киеве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.