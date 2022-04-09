Лукашенко получил клюшкой по лицу во время игры в хоккей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил клюшкой по лицу во время игры в хоккей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил клюшкой по лицу в финальном хоккейном матче Республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «Пул Первого».

На размещенных в сети кадрах видно, как игрок под номером семь промахнулся по клюшке президента, играющего под номером один, и попал ему по подбородку. «Первый резко увел клюшку в сторону (сохраняя шайбу), но номер 7 не попал по клюшке 01, а попал по лицу. На настроении Первого происшествие никак не отразилось!» — говорится в комментарии к снимку Лукашенко с пластырем на подбородке.

Уточняется, что команда президента победила в матче.