Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Минобороны рассказало о заминированных резервуарах с хлором на Украине

Минобороны России рассказало о заминированных резервуарах с хлором в Луганской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Министерство обороны России рассказало о резервуарах с хлором на территории Попаснянского района Луганской области, сообщает ТАСС.

По версии ведомства, минированием резервуаров занимались украинские неонацисты, планирующие взорвать их при подходе войск ЛНР. Емкости расположены на территории водоканала в Попаснянском районе.

По оценке Минобороны, такое поведение свидетельствует о «бесчеловечном отношении к судьбам народа Украины и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права».

Ранее Минобороны заявляло о возможных провокациях со стороны украинских военных, направленных на дискредитацию российской армии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Захарова в ответ на заявление главы МИД Италии заявила о шантаже России
Начался подсчет голосов на президентских выборах во Франции
ВСУ обстреляли территорию ЛНР с применением Точки-У
Amazon нашел решение для главной проблемы
В «Спартаке» порассуждали о возможном вылете из РПЛ
Москвичи перечислили символы одной из известных площадей столицы
Эрдоган переговорил с канцлером Австрии перед его визитом в Москву
В Южной Осетии начался подсчет голосов на президентских выборах
Политолог рассказала о возможном создании двухъярусной системы ЕС из-за Украины
Минобороны сообщило об огневых позициях националистов в Константиновке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.