Минобороны рассказало о заминированных резервуарах с хлором на Украине

Минобороны России рассказало о заминированных резервуарах с хлором в Луганской области

Министерство обороны России рассказало о резервуарах с хлором на территории Попаснянского района Луганской области, сообщает ТАСС.

По версии ведомства, минированием резервуаров занимались украинские неонацисты, планирующие взорвать их при подходе войск ЛНР. Емкости расположены на территории водоканала в Попаснянском районе.

По оценке Минобороны, такое поведение свидетельствует о «бесчеловечном отношении к судьбам народа Украины и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права».

Ранее Минобороны заявляло о возможных провокациях со стороны украинских военных, направленных на дискредитацию российской армии.