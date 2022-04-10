США задумались о возвращении посольства на Украину

США начали работать над вопросом возвращения своего посольства в Киев

США задумались о возвращении своего посольства на Украине, вывезенного в начале российской спецоперации в Польшу, в Киев. Об этом в эфире телеканала CBS сообщил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит ТАСС.

«Мы работаем над вопросом о том, когда мы сможем восстановить наше дипломатическое присутствие в Киеве. Это решение прорабатывают наши специалисты в области безопасности, они активно работают над этим», — отметил Салливан.

По его словам, США направляют помощь, в том числе финансовую и военную на Украину. «Именно Соединенные Штаты берут на себя инициативу в организации и доставке не только наших собственных военных ресурсов, но также ресурсов наших союзников и партнеров», — сказал помощник президента.

Ранее о возобновлении работы посольств в Киеве объявили несколько стран, среди которых Турция и Словения. В начале марта США перенесли свою дипмиссию на Украине на территорию Польши.