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Минобороны показало пуски ракет «Калибр» в Черном море

Минобороны РФ опубликовало кадры пуска ракет «Калибр» с борта фрегата Черноморского флота

Министерство обороны России показало на видео залповые пуски четырех высокоточных крылатых ракет «Калибр» с борта фрегата в Черном море по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры военное ведомство предоставило журналистам в воскресенье, 10 апреля.

На опубликованных кадрах видно, как экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) из акватории Черного моря выполнил пуск ракетами «Калибр» по наземным целям на территории Украины. Это было сделано в рамках задач специальной военной операции, проводимой российскими Вооруженными силами.

Ранее Минобороны показало на видео боевую работу экипажей армейской авиации по уничтожению боевой бронированной техники ВСУ. В ведомстве сообщили, что ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили украинское вооружение и военную технику ВСУ.

О начале спецоперации на Украине 24 февраля объявил президент России Владимир Путин в обращении к согражданам. Он объяснил, что таких мер потребовала напряженная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках.

Алина Гончарова
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