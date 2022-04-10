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Начался подсчет голосов на президентских выборах во Франции

Во Франции закрылись участки для голосования в первом туре выборов президента

Во Франции закрылись участки для голосования в первом туре президентских выборов, начался подсчет голосов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно предварительным данным, которые приводит местное телевидение, действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 28,5 процента голосов избирателей, кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 24,2 процента.

Согласно законам Франции, в случае, если ни один из кандидатов не набирает 50 процентов плюс один голос по итогам первого тура, назначается второй тур.

Министерство внутренних дел уже признало голосование состоявшимся. По данным на 17:00 (18:00 по московскому времени) явка на избирательные участки составила 65 процентов от числа населения, имеющего право голоса.

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Марина Совина
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